РИАМО - 7 янв. Тело неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в подъезде на 16-м этаже жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 6 января в 14:40 на службу «02» от граждан поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: Орехово-Зуевский проезд, дом №14.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в подъезде №4 по указанному адресу на 16-м этаже без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины на вид 35-40 лет, смерть которого наступила около суток назад. Труп направлен в танатологическое отделение (морг) №4», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по факту обнаружения трупа следователи проводят проверку.