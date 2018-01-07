РИАМО – 7 янв. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал о том, что намерение Евросоюза взыскивать с РФ почти 1,4 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины является необоснованным, сообщает RT.

Евросоюз намерен взыскивать с России 1,4 миллиарда евро ежегодно за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины. На этой неделе Всемирная торговая организация (ВТО) приняла иск ЕС к рассмотрению. Для начала в ВТО оценят, насколько оправдана указанная в иске сумма, после чего решат, применить ли эту меру в отношении России.

«Нужны аргументы, пока то, что заявляет ЕС, - это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» - сказал Джабаров.

По его словам, требование Всемирной торговой организации (ВТО) необоснованно. Джабаров добавил, что ЕС с 2014 года вводит экономические санкции, считая это нормальным, а ответные меры пытается представить как нарушение норм ВТО.

«А где была ВТО, когда вводили санкции против России? Если дело пойдет так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл состоять в ВТО и что нам дает участие в этой организации? Кроме проблем и полной незащищенности от санкционной политики, нам это ничего не дает. Если это будет передано в арбитражный суд, то мы должны отстаивать свои интересы в полном объеме, вплоть до выхода из ВТО», - подчеркнул сенатор.

Как отметил Джабаров, даже в случае признания судом законности иска Россия должна отказаться от его исполнения.