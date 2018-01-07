РИАМО - 7 янв. Предстоящей ночью в Москве и Подмосковье прогнозируется выпадение от двух до пяти миллиметров осадков, что составляет около 12% от месячной нормы января, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Прохождение холодного фронта ожидаем к вечеру и в ночь. Осадки будут слабые, местами умеренные, поэтому от двух до пяти миллиметров может выпасть», - сказал Цыганков.

Месячная норма осадков в январе для столичного региона составляет 42 миллиметра.

Ранее синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в воскресенье в Московском регионе наметится коренной перелом в атмосфере. Вечером в воскресенье, а также в ночь на 8 января пройдут интенсивные мощные заряды снега, сильный порывистый ветер, метели с ухудшением видимости и заносами на дорогах и резким понижением температур.

До этого в МЧС предупредили жителей Московского региона о порывах ветра до 20 метров в секунду в воскресенье с сохранением в ночь на 8 января.