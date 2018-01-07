РИАМО - 7 янв. На предстоящей неделе в Москве и Подмосковье ожидается похолодание, температура воздуха в регионе достигнет отрицательных отметок, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Уже завтра температура начнет приближаться к норме. В ночь на понедельник ожидаем минус 3 - минус 5. Днем от нуля до минус 5. Во вторник будет еще прохладнее - от минус 4 до минус 9 по области ночью, днем от минус 1 до минус 6 градусов», - сказал Цыганков.

Он добавил, что понижение температуры сохранится до конца недели. В ночь на среду прогнозируется от минус 5 до минус 10 градусов по области, в Москве до минус 6 градусов. Днем температура воздуха составит минус 2 - минус 6 градусов.

«Такая погода сохранится до конца недели. Во все дни ожидается переменная облачность, снег небольшой», - добавил Цыганков.

Он отметил, что в настоящее время погода в Московском регионе в среднем выше климатической нормы на десять градусов.