РИАМО – 7 янв. Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова оказалась в числе пассажиров, которые не могут улететь из США в Москву из-за отмены «Аэрофлотом» рейсов, Трегулова пообещала пожаловаться на действия перевозчика в правительство, сообщается в Telegram-канале Mash.

«Не везет «Аэрофлоту» с премиальными пассажирами. Среди тех, кто третий день не может улететь из США в Москву - директор Третьяковки Зельфира Трегулова. И она зла», — говорится в сообщении.

На видео, опубликованном в канале, видно, как Трегулова говорит представителю «Аэрофлота», что завтра в компанию поступит звонок из правительства. Кроме того, директор Третьяковки указала на то, что не намерена спать на полу из-за задержки рейсов.

Из-за сильного снегопада 4 января международный аэропорт имени Джона Кеннеди приостановил работу, часть пассажиров наземным транспортом перенаправили в Вашингтон, однако из-за перенагрузки в аэропорту Даллеса также были задержаны рейсы.

Кроме того, «Аэрофлот» в воскресенье отменил рейсы Москва – Нью-Йорк и обратно из-за сложной ситуации в аэропорту имени Кеннеди.