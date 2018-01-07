РИАМО - 7 янв. На Карамышевской набережной в Москве задержали подозреваемого в убийстве во время пьяной ссоры на 1-ом Волоколамском проезде, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

Ранее в квартире в доме 4 по 1-му Волоколамскому проезду обнаружили труп мужчины с колото-резаным ранением левого плеча, грудной клетки с повреждением легкого.

«В 23:15 5 января по адресу: Карамышевская набережная, дом 66, сотрудниками ОУР ОМВД задержан мужчина 1997 года рождения, который изобличен в том, что 5 января в 21:00 по указанному адресу после совместного распития спиртных напитков, в ссоре, ножом нанес указанные ранения гражданину, от которых последний скончался на месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.