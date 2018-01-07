РИАМО (СТУПИНО) - 7 янв. Согласно сводке преступлений и правонарушений в подмосковном Ступине за первую неделю нового года зафиксировано семь фактов телесных повреждений, сообщил Ступинскому информагентству представитель пресс-службы ОМВД России по городскому округу.

«С 1 января 2018 года в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Ступино поступило семь заявлений от граждан о причинении телесных повреждений. В числе пострадавших пять женщин и двое мужчин. По всем этим фактам проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Самыми «богатыми» на подобные инциденты стали 1 и 2 января. В эти дни было зафиксировано по два факта причинения телесных повреждений.