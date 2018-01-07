РИАМО - 7 янв. В Москве в воскресенье воздух прогрелся до плюс 3,5 градусов, повторив температурный максимум 2007 года, сообщил РИАМО сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«На метеостанции ВДНХ на 13:00 было зафиксировано плюс 3,5 градуса», - сказал Цыганков.

Он добавил, что ранее такой температурный показатель был зафиксирован 7 января 2007 года.

Синоптик отметил, что в воскресенье воздух в Москве может еще больше прогреться, тем самым побив рекорд 11-летней давности.

Также Цыганков подчеркнул, что в ночные часы в Московском регионе ожидается похолодание.