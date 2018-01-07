РИАМО - 7 янв. Полицейские изъяли почти 1,4 грамма амфетамина у мужчины в подмосковных Химках, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Пятого января в 22:40 на улице Энгельса в Химках сотрудниками отдела наркоконтроля установлен и доставлен в УМВД мужчина 1986 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 1,39 грамма амфетамина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».