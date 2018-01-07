РИАМО - 7 янв. Ссора двух знакомых в подмосковном Красногорске закончилась для одного из мужчин в больнице, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Третьего января в 00:04 в дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение о том, что 2 января в 23:50 в ГБУЗ МО «Красногорская ГБ» самостоятельно обратился мужчина 1985 года рождения, который госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый пострадавшего 1984 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.