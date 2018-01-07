РИАМО - 7 янв. На Никитинской улице в столице задержали безработного мужчину, который подозревается в убийстве своего собутыльника во время пьяной ссоры, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

По его словам, 6 января об обнаружении трупа в квартире дома №9 по Никитинской улице сообщил курьер.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в указанной квартире с колото-резаными ранениями внутренней поверхности правого бедра обнаружен труп гражданина 1966 года рождения, смерть которого наступила около трех часов назад», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что тело направили в морг №4. Предварительная причина смерти - обильная кровопотеря.

По его словам, 6 января по адресу: улица Никитинская, 9-35, был задержан хозяин квартиры 1970 года рождения, неработающий, зарегистрированный там же. Он был изобличен в том, что после совместного распития спиртных напитков, в ссоре, ножом причинил указанные ранения своему собутыльнику, отчего последний скончался.

Собеседник агентства уточнил, что по данному факту возбудили уголовное дело.