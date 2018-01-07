РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. В парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в воскресенье прошел зимний фестиваль «Выходи гулять!», гости мероприятия водили хоровод и послушали праздничный концерт, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня Люберцы присоединились ко всероссийской зимней акции «Выходи гулять!». В ее рамках у нас проходит концерт. Все жители водили хоровод», - сказал художественный руководитель городских парков Григорий Негин.

Для жителей провели веселую зарядку. Также в парке состоялся массовый спортивный забег с Дедом Морозом и Снегурочкой. После забега по парку все желающие могли согреться бесплатным горячим чаем и с баранками.

«В фестивале «Выходи гулять» приняли участие более 3 тысяч люберчан. А всего с начала новогодних каникул в праздничных мероприятиях на территории Люберецкого городского округа побывало более 7 тысяч человек. Мы постарались сделать праздник действительно общим, чтобы было интересно и детям, и взрослым, чтобы всем было весело», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Дети катались на оленях и лошадях. Взрослые могли исполнить русские народные песни вместе с творческими коллективами города.

Как уточняется в сообщении пресс-службы городской администрации, в Люберецком ЦПКиО также прошел праздник «Рождественская звезда». Была организована фотозона с символом 2018 года, катание на лошадях, вкусные угощения.

«Продолжаем праздник в обновленном после реконструкции Центральном парке. Для детей аниматоры провели игры и конкурсы», - добавил Негин.

Аниматоры также устроили танцевальный флешмоб с детьми и членами молодежного парламента Люберец. В конце праздника прогремел салют.

В Подмосковье в фестивале городской среды «Выходи гулять!» примут участие более 100 тысяч жителей и гостей региона. В январе в рамках фестиваля во всех муниципалитетах региона организованы новогодние праздничные мероприятия, которые пройдут на общественных пространствах, благоустроенных в рамках президентского проекта по формированию комфортной городской среды.