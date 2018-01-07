РИАМО - 7 янв. В столице в 2017 году построили более 60 объектов социальной инфраструктуры, из них 13 школ и 14 детских садов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Большое внимание в строительстве мы уделяем социальной инфраструктуре. От ее доступности во многом зависит качество жизни. В минувшем году в Москве появились 13 школ, в том числе самая большая в стране, 14 детсадов, восемь медицинских зданий, 22 спортобъекта и пять объектов культуры», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, новые школы и детские сады позволили ликвидировать проблему очередей. Здания строят по новым стандартам - с яркими фасадами, удобными классами, фотостудиями, лабораториями и бассейнами.

Одной из самых современных и самой большой во всей стране стала школа в Некрасовке на 2,1 тысячи мест. В ней есть артистические комнаты и спортивные залы, тренажеры, беговые дорожки, площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис.

«В городе также построили новый корпус Морозовской детской больницы. Здесь установили современное оборудование и открыли новые направления медицинской помощи в области экстренной сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии и трансплантации органов и тканей, включая пересадку костного мозга», - добавляется в материале.

Всего за семь лет в столице построено 494 социальных объекта, в том числе 80 школ и блоков начальных классов, 217 детских садов, 66 объектов здравоохранения, 90 спортивных объектов и 41 объект культуры.