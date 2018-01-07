РИАМО - 7 янв. В Москве и Подмосковье на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 19 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности из-за ветра объявили на территории Тверской, Костромской, Ивановской, Рязанской, Тульской, Орловской, Липецкой, Курской, Воронежской и Белгородской областей.

В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидаются порывы ветра до 14-19 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит 0 – плюс 2 градуса.

Ранее в МЧС предупредили жителей Московского региона о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду, гололедице, дожде и мокром снеге в воскресенье с сохранением на 8 января.