РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Домашний лис Черныш, который потерялся в лесу подмосковного Подольска, откликнулся на свое имя и вернулся к владельцам, сообщила «РИАМО в Подольске» хозяйка животного.

«Мы гуляли с лисом Чернышом 4 января, недалеко начали взрывать петарды, лис вытащил голову из ошейника и убежал. Мы искали его везде, размещали информацию в соцсетях, так как он домашний и мог выйти к людям. В итоге нашли его сами в лесу в микрорайоне Кутузово, мы звали его и он пришел к нам», – сказала собеседница.

Чернышу три года, у него серебристо-черный окрас, кончик хвоста белый. По характеру Черныш напоминает собаку и кошку одновременно, так как знает команды «место», «сидеть» и «стоять». Еще лис Черныш любит проказничать и обдирать обои, грызть шнуры.

Содержать лиса в неволе труднее, чем кошек и собак, так как у животного очень много энергии, и его нужно много выгуливать. На прогулках лис играет с небольшими знакомыми ему собаками, но может испугаться лая незнакомых псов. Черныш несколько раз уже сбегал, но затем возвращался, его помогали найти люди, к которым он приходил. Теперь он вернулся к владельцам сам. Кормят лиса собачьими консервами.