РИАМО - 7 янв. Компания «Аэрофлот» отменяет в воскресенье несколько рейсов сообщением Москва - Нью-Йорк и обратно в связи со сложной инфраструктурной ситуацией в аэропорту имени Джона Кеннеди, сообщается на сайте авиаперевозчика.

«В связи со сложной инфраструктурной ситуацией в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK) и острой нехваткой стояночных мест для воздушных судов аэропорт объявил об ограничении по приему самолетов. В ближайшее время гавань будет работать только на отправку накопившихся необслуженных рейсов», - говорится в сообщении.

Таким образом, «Аэрофлот» вынужден отменить рейсы, следующие в воскресенье: рейс SU100/SU101 Москва - Нью-Йорк – Москва, рейс SU102/SU103 Москва - Нью-Йорк – Москва, рейс SU123 Нью-Йорк – Москва.

Также борт рейса SU122 Москва - Нью-Йорк, вылетевший 6 декабря из Москвы, в связи с закрытием аэропорта возвращается обратно в «Шереметьево».

«Рейсы за 6 января из Нью-Йорка планируются к вылету по расписанию. О возможных изменениях времени вылета пассажиры будут проинформированы дополнительно», - добавляется в материале.

Пассажиры оповещаются через call-центр, прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».

«Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования «Аэрофлота»: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) или в офисах собственных продаж авиакомпании», - заключается на сайте.