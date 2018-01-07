РИАМО - 7 янв. В столице в воскресенье высота снежного покрова составляет 5 сантиметров, а обычно на улицах города лежит до 25 сантиметров снега, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Высота снега в столице в настоящий момент не превышает 5 сантиметров, хотя обычно в этом время на улицах лежит вполне внушительный покров, до 25 сантиметров, а в некоторые годы снега бывало и больше», - говорится в сообщении.

В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами пройдет снег. Вечером в воскресенье местами ожидается гололедица. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Ветер будет юго-западного направления с переходом на северо-западный. Скорость ветра — 5-10 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 12-17 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 80%.