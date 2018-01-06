РИАМО – 6 янв. Следующим соперником российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко станет поляк Шимон Байор, сообщает Газета.ru.

«4 марта, город Самара, турнир «Битва на Волге», я буду драться с Александром Емельяненко», — написал Байор у себя в Facebook.

В активе 29-летнего поляка 17 побед и семь поражений.

Ранее сообщалось, что Емельяненко-младший получил в подарок автомобиль после победы над американцем Вирджилом Цвикером в поединке на турнире «Всемирный бойцовский чемпионат «Ахмат» 44».