РИАМО - 6 янв. Одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медали завоевали спортсмены сборной России в первый день чемпионата Европы по конькобежному спорту, который проходит в подмосковной Коломне, говорится в сообщении пресс-службы конькобежного центра Московской области «Коломна».

В конькобежном центре Московской области «Коломна» 5 января открылся чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В программе первого дня соревнований – забеги у мужчин и женщин на дистанциях 500 и 1500 метров.

«Российская конькобежка Ангелина Голикова, стала серебряным призером чемпионата Европы на дистанции 500 метров. <…> Результат Павла Кулижникова (дистанция 500 метров среди мужчин – ред.) - 34,858 секунды (третье место – ред.). На дистанции 1500 метров среди женщин серебряным призером стала Екатерина Шихова. <…> Денис Юсков завоевал золото на своей коронной дистанции 1500 метров», - говорится в сообщении.

В дистанции на 500 метров самый лучший результат показала Ванесса Херцог из Австралии. Бронза досталась спортсменке из Чехии Каролине Ербановой. Ольга Фаткулина и Дарья Качанова из России показали четвертый и пятый результат в соответствующей дистанции.

Первое место среди мужчин на дистанции 500 метров и золото достались голландцу Рональду Мадлеру. Второе место у спортсмена из Финляндии Мика Путала. Российские конькобежцы Артем Кузнецов и Руслан Мурашов заняли пятое и девятое места.

В дисциплине на 1500 метров наилучший результат среди девушек показала Лотте ван Беек из Нидерландов. Третье место заняла ее соотечественница Маррит Леенстра. В аналогичной дисциплине среди мужчин два голландских спортсмена – Томас Крол и Коен Фервай – расположились на втором и третьем местах.