РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. В парке «Наташинские пруды» в подмосковных Люберцах в воскресенье пройдут народные гуляния «Рождественский переполох» в рамках всероссийского зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!».

На празднике жители покатаются на санках и тюбингах, оленьих и лошадиных упряжках. Участников будут развлекать артисты и творческие коллективы города.

Начало в 12:00. Вход свободный.

В Подмосковье в фестивале городской среды «Выходи гулять!» примут участие более 100 тысяч жителей и гостей региона. В январе в рамках фестиваля во всех муниципалитетах региона организованы новогодние праздничные мероприятия, которые пройдут на общественных пространствах, благоустроенных в рамках президентского проекта по формированию комфортной городской среды.