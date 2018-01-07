РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 7 янв. Рождественский спектакль по мотивам сказок братьев Гримм покажет в Рождество воскресная школа «Лучик» в подмосковных Котельниках, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Воскресная школа «Лучик» во имя священномученика Димитрия Смирнова при Казанском храме приглашает всех желающих посетить 7 января в 14:00 в доме культуры «Силикат» рождественский спектакль «Капризная принцесса». Он поставлен по мотивам сказок братьев Гримм. Вход свободный», - говорится в сообщении.

Участниками спектакля станут юные воспитанники воскресной школы. Главным режиссером и сценаристом выступила Ирина Павлова.