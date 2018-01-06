РИАМО - 6 янв. Один человек пострадал при пожаре в квартире дома по Московской улице в подмосковном городском округе Люберцы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, улица Московская, дом 8 поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 19:10 в субботу.

«В 19:57 ликвидация. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

На пожаре работали 12 пожарных и три единицы техники.