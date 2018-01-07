РИАМО - 7 янв. Более 20 парков столицы приготовили праздничные программы, которые представят посетителям в воскресенье, говорится в сообщении организаторов фестиваля «Путешествие в Рождество».

«Впечатляющая праздничная программа подготовлена на Рождество в 21 столичном парке. 7 января мероприятия начнутся 12:00 и продлятся целый день», - отмечается в сообщении.

Например, в парке Горького пройдет танцевальное ледовое шоу на катке «Рождественский сон», а все желающие смогут присоединиться к квесту «Рождественские колядки», в ходе которого гостям предложат вспомнить несколько старинных русских песен и поломать голову над интеллектуальными задачками. Отметить праздник на катке можно будет и в парке «Фили».

В парке Победы на Поклонной горе подготовили историческую праздничную программу. Все желающие смогут узнать, как отмечали Рождество в начале XX века. Гости окажутся на балу в доме Штальбаума из «Щелкунчика» в окружении сказочных персонажей. А еще здесь пройдет серия мастер-классов, где можно будет обучиться танцам, сценическому мастерству и основам вокала.

Познакомиться с обычаями и традициями народов севера гости смогут в Таганском парке. Здесь каждый желающий сможет прокатиться на собачьей упряжке и увидеть театрализованное представление по мотивам северных легенд.

В парке «Кузьминки» гостей ждет театральная постановка по мотивам произведения «Ночь перед Рождеством», захватывающее шоу от театра «Огненные люди», сопровождающееся выступлением оркестра, огненными и крио-эффектами. Отсюда также можно будет отправить письмо с поздравлениями или открытку через специальный рождественский почтовый ящик.