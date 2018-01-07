РИАМО - 7 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Рождеством и пожелал им здоровья, мира и благополучия, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Уважаемые жители Подмосковья, дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым! На протяжении многих лет этот светлый и радостный праздник дарит взрослым и детям надежду, наполняет наши сердца теплом, согласием и любовью. Он напоминает нам о вечных истинах нашей православной веры, которые во все времена поддерживали и вдохновляли людей», - сказал Воробьев.

Он отметил, что Рождество – время добрых дел и помыслов.

«Пусть свет этого праздника сопровождает вас во всех благих начинаниях, вселяет оптимизм и уверенность. Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия!» - заключил губернатор.

Седьмого января православные христиане празднуют Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.