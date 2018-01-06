РИАМО - 6 янв. Информация о драке в одном из заведений в центре Москвы не нашла подтверждения, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что несколько футбольных фанатов и журналистов подрались в одном из заведений в Малом Гнездниковском переулке в центре Москвы.

«По обращениям представителей СМИ сотрудниками полиции по данному адресу был направлен отряд полиции. На момент прибытия никаких противоправных действий не зафиксировано, никто из администрации и посетителей с заявлением в полицию не обратился», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, в данном заведении конфликт между двумя гражданами мог произойти в ночь с 4 на 5 января, однако при этом также никто с заявлением в полицию не обращался.