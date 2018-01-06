РИАМО - 6 янв. Информация о дорожно-транспортном происшествии в Одинцовском районе Подмосковья, согласно которой водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места происшествия, не подтвердилась, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Информацию не подтверждаем», - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили о ДТП, в котором водитель автомобиля сбил пешехода в Одинцовском районе Московской области и скрылся с места происшествия.