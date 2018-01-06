РИАМО - 6 янв. Самыми популярными местами новогоднего отдыха жителей России традиционно стали Москва и Санкт-Петербург, третьей по популярности стала Казань, всего для празднования Нового года в различные города страны отправились по железной дороге около 4 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной пассажирской компании.

«По оценкам экспертов Федеральной пассажирской компании, самыми популярными направлениями для отдыха традиционно стали маршруты, связывающие отдельные уголки России с центральными регионами. Самыми популярными городами являются Москва и Санкт- Петербург. За ними следует гостеприимная Казань. Далее рейтинг популярности распределен между Нижним Новгородом, Саратовом, Брянском, Воронежем, Самарой, Белгородом и Ульяновском. Только в поездах в сообщении с Москвой пассажирам предложено свыше 2,3 миллиона мест, что на 2,4% больше, чем в 2016 году», - отмечается в сообщении.

Традиционно популярностью пользуются также железнодорожные туры в вотчину Деда Мороза и Снегурочки. Для перевозки организованных туристических и детских групп до конца праздников на сети российских железных дорог будут работать более 45 специальных рейсов поездов в сообщении с Котласом и Костромой. Они перевезут более 3 тысяч взрослых и детей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов страны.

За первые четыре дня праздничных каникул в поездах Федеральной пассажирской компании было отправлено свыше 1,3 миллиона пассажиров, что на 12,5% выше уровня прошлого года. Для обеспечения повышенного спроса пассажиров количество дополнительных рейсов поездов на всей сети российских железных дорог было увеличено до более чем 600. Всего же в различные города нашей страны для празднования Нового года отправятся блее 4 миллионов россиян.

«Пиковые» даты выезда пассажиров в различные города страны состоялись 29 и 30 декабря 2017 года, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 6, 7 и 8 января 2018 года. Подробнее о поездах, маршрутах и ценах пассажиры могут узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» pass.rzd.ru и в мобильном приложении», - заключается в сообщении.