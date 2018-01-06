РИАМО - 6 янв. В подмосковном Реутове 19-летний молодой человек случайно столкнул 11-летнего приятеля с 17 этажа, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 11-летнего подростка с телесными повреждениями характерными при падении с большой высоты по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)», - отмечается в сообщении.

Следствием установлено, что 30 декабря 2017 года 19-летний молодой человек приехал со своим малолетним другом в город Реутов Московской области из Москвы для того, чтобы забрать вещи. Около 19 часов, забрав необходимые вещи, они пришли в подъезд одного из домов по улице Молодежной для того, чтобы посмотреть на город с высоты. Поднявшись на 17-й этаж, друзья подошли к окну, расположенному в лифтовом холле.

Когда ребенок наполовину вылез из окна, к нему сзади подошел его друг и решил его напугать. Взяв ноги мальчика, молодой человек приподнял их наверх. Ребенок не удержался на подоконнике, сорвался и упал вниз на козырек. Молодой человек после происшествия закрыл окно, вышел из дома и выбросил мобильный телефон подростка в мусорный контейнер.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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