РИАМО - 6 янв. В старый Новый год температура воздуха в Москве и Подмосковье достигнет минус 5 градусов, также ожидается небольшой снег, сообщил РИАМО в субботу глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В новогоднюю ночь по юлианскому стилю температура будет около отметки в минус 5 градусов, и небольшой снежок», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что похолодание придет в Москву и Подмосковье вечером 7 января.

«Уже завтра вечером температура будет ниже нулевой отметки, и в течение десяти дней потепления мы не прогнозируем», - добавил Вильфанд.

Он отметил, что сильных морозов в столичном регионе в ближайшее время не ожидается. Температура в Москве и Подмосковье будет составлять от минус 3 до минус 10 градусов.