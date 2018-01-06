РИАМО - 6 янв. В Московской области скончался врач травматолог-ортопед Владимир Юлов, сообщил РИАМО в субботу сотрудник медклиники «Панацея».

«Да, это действительно так», - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о смерти Юлова.

Он отметил, что Юлов скончался еще 3 января.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в среду, 3 января, в доме Владимира Юлова были обнаружены тела хозяина дома и его приятеля. Следов насильственной смерти на телах не обнаружено. Среди возможных причин смерти рассматривается передозировка или отравление алкоголем.

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