РИАМО - 6 янв. Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в квартире на Солнцевском проспекте на западе Москвы, в отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве ликвидировали притон для потребления наркотических средств, расположенный в квартире на Солнцевском проспекте. Как было установлено в ходе проверки, неработающий 40-летний москвич неоднократно предоставлял свою квартиру наркозависимым людям, с целью потребления запрещенных веществ» - отмечается в сообщении.

В ходе обследования жилого помещения полицейские обнаружили и изъяли шприцы, стеклянные пузырьки, предметы, используемые для употребления наркотических средств. Также был обнаружен и изъят полимерный сверток с веществом растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством – марихуаной.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - заключается в сообщении.