РИАМО - 6 янв. Движение ограничат с 10 января на нескольких улицах в поселке Толстопальцево в новой Москве из-за работ на инженерных сетях, ограничения продлятся до конца мая, говорится в сообщении информационного центра департамента транспорта столицы.

«Ограничения движения в связи с работами на инженерных сетях в поселке Толстопальцево. Советская улица в районе пересечения с Интернациональной улицей, Интернациональная улица в районе Советской улицы до дома 20, Интернациональная улица в районе пересечения с дублером Боровского шоссе, Изваринская улица в районе пересечения с дублером Боровского шоссе, Октябрьская улица в районе пересечения с дублером Боровского шоссе, одна полоса», - отмечается в сообщении.

Ограничения продлятся с 10 по 30 января и с 15 по 30 мая круглосуточно.