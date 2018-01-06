РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. Накануне Рождества в субботу инспекторы ГИБДД раздали в подмосковном Подольске детям и взрослым светоотражающие сувениры и памятки о безопасности дорожного движения, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Сотрудники ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск накануне Рождества провели акцию «Заметный пешеход». Вблизи нерегулируемого пешеходного перехода возле главного парка Подольска имени Виктора Талалихина инспекторы раздали детям и взрослым сувениры со светоотражающими элементами», - говорится в сообщении.

Малышам подарили меховые брелоки с восточным символом 2018 года - собачкой, украшенной бантиком из специальной тесьмы, способной отражать свет в темноте. Взрослые получили фликеры, которые можно легко привязать на дамские сумки и рюкзаки.

С пешеходами провели разъяснительную беседу и вручили им памятки по правильному использованию светоотражающих элементов.