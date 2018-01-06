РИАМО - 6 янв. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в квартире одного из жилых домов на Саперном проезде в столичном районе Новогиреево выявили и ликвидировали наркопритон, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Полицейские установили, что безработный неоднократно судимый 35-летний москвич предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для потребления запрещенных препаратов. В результате осмотра помещения были обнаружены и изъяты шприцы», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.