РИАМО - 6 янв. Скорая помощь доставила в больницу подмосковного Щелкова женщину с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, подозреваемый в причинении ранения задержан, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Пятого января в 05:01 из квартиры дома №5 на улице Неделина в Щелкове бригадой скорой помощи в Щелковскую районную больницу доставлена и госпитализирована женщина 1984 года рождения с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки слева», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции местный житель 1980 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.