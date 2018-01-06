РИАМО - 6 янв. Тело мужчины с множественными колото-резаными ранами нашли у дома в подмосковной Лобне, подозреваемый в убийстве задержан, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Пятого января в 18:14 у дома на улице 40 лет Октября в Лобне с множественными колото-резаными ранами обнаружен труп мужчины 1976 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД житель Москвы 1956 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».