РИАМО - 6 янв. Столичный аэропорт «Домодедово» продолжает работать в штатном режиме после звонка о минировании, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы воздушной гавани.

Ранее поступил анонимный звонок о минировании аэропорта «Домодедово». Также в субботу экстренные службы проверяли информацию об угрозе взрыва на Ярославском и Ленинградском вокзалах в Москве.

«Аэропорт работает штатно. Принимаются необходимые меры по безопасности, предусмотренные регламентом», - сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.