РИАМО - 6 янв. В подмосковном Сергиевом Посаде во дворе строящегося дома произошло обрушение части плит подземной парковки, пострадавших нет, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы администрации Сергиево-Посадского района.

«Произошло обрушение части плит подземной парковки во дворе строящегося дома по улице Фестивальной в Сергиевом Посаде. В результате обрушения жертв и пострадавших нет. Причинен ущерб застройщику, муниципальное имущество не пострадало», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел в четверг, 4 января.

По словам представителя пресс-службы, дом планировалось сдать в эксплуатацию в марте 2018 года.

«Сейчас на месте происшествия работают специалисты Научно-исследовательского института проектирования, технологии и экспертизы строительства. Они оценивают последствия произошедшего и проводят экспертизу всего строения на предмет дальнейшего разрушения конструкции», - добавил собеседник агентства.

Кирпичная стена обрушилась на 12‑летнего мальчика>>