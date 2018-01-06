РИАМО - 6 янв. В подмосковном Сергиевом Посаде во дворе строящегося дома произошло обрушение части плит подземной парковки, пострадавших нет, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы администрации Сергиево-Посадского района.
Он добавил, что инцидент произошел в четверг, 4 января.
По словам представителя пресс-службы, дом планировалось сдать в эксплуатацию в марте 2018 года.
«Сейчас на месте происшествия работают специалисты Научно-исследовательского института проектирования, технологии и экспертизы строительства. Они оценивают последствия произошедшего и проводят экспертизу всего строения на предмет дальнейшего разрушения конструкции», - добавил собеседник агентства.
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