РИАМО - 6 янв. Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, получившего травмы на Верхней Сыромятнической улице в центре Москвы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 5 января в 11:16 из медучреждения в полицию поступила телефонограмма о том, что к ним от дома №7, корпус 10, по улице Верхней Сыромятнической с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга в состоянии комы поступил мужчина 1964 года рождения. Позднее пострадавший скончался.

«Труп направлен в танатологическое отделение (морг) №6. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проверку по данному факту проводят следователи.