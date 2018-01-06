РИАМО - 6 янв. Мужчина с проникающим колото-резанным ранением смог самостоятельно обратиться в больницу в подмосковном Подольске, пострадавшего ранил его собутыльник в ходе ссоры, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Пятого января в 16:02 в ГБУЗ МО «Подольская ГКБ» с проникающим колото-резанным ранением самостоятельно обратился мужчина 1979 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД мужчина 1971 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».