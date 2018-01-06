РИАМО - 6 янв. Порядка 500 единиц наземного транспорта задействуют для перевозки пассажиров в рождественскую ночь в Москве, автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать на 160 маршрутах до 3 часов ночи, сообщается на сайте «Мосгортранса».

Около 160 наиболее востребованных маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев будут работать до 03:00 в ночь с 6 на 7 января. Это позволит москвичам с комфортом добраться домой после посещения наиболее популярных в рождественскую ночь храмов и церквей.

«Всего в перевозке пассажиров будет задействовано около 500 автобусов, троллейбусов и трамваев», - говорится в сообщении.

Список маршрутов, которые продлят работу в рождественскую ночь, доступен в специальном разделе на сайте ГУП «Мосгортранс». Кроме того, в течение всех праздничных дней для горожан также доступны регулярные ночные маршруты наземного транспорта.