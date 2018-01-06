РИАМО - 6 янв. Уроженец Белоруссии нанес оппоненту несколько ножевых ранений в ходе ссоры в городском округе Ликино-Дулево в Подмосковье, от полученных ран пострадавший скончался, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам 5 января в 00:42 в квартире в доме на улице Почтовой в Ликино-Дулеве обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранениями.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудником отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции гражданин Республики Беларусь 1985 года рождения, временно зарегистрированный в Подольске. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».