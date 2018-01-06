РИАМО - 6 янв. Тело неработающей женщины с гематомой на лице обнаружили в квартире на юго-западе Москвы, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах столицы.

«Пятого января в 00:25 поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире по адресу: улица Болотниковская, 28-2. По указанному адресу с гематомой на лице обнаружен труп неработавшей 1966 года рождения, зарегистрированной там же, смерть которой наступила около часа назад», - сказал собеседник агентства.

Тело направлено в Бюро судмедэкспертизы.

Представитель пресс-службы ГУ МВД РФ подтвердил факт обнаружения тела, добавив, что проверку по данному факту проводят следователи СК РФ.