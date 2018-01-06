РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В подмосковных Люберцах в субботу определились команды-победители дворового турнира по мини-футболу в рамках программы «Спорт - в каждый двор!», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Шестого января в рамках программы «Спорт - в каждый двор!» по адресу: Люберцы, улица Шоссейная, дом №5, корпус 1, на дворовой площадке состоялся зимний турнир по мини-футболу среди дворовых команда города. Призовые места заняли: первое место - «Барса», второе место - «Звезда» и третье место - «Аталанта», - сказал Ружицкий.

В мероприятии приняли участие 40 человек. Победители были награждены кубком, медалями и грамотами.

Проект «Спорт – в каждый двор» стартовал в Люберцах 1 июня 2017 года. Каждые две недели в его рамках проводят спортивные праздники на всей территории муниципалитета. Главной идеей проекта является привлечение жителей к занятию спортом и пропаганда здорового образа жизни.