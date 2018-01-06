РИАМО - 6 янв. Неработающий ограбил магазин на Смоленской площади в Москве, его задержали, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 4 января в 23:41 на службу «02» от администратора магазина поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: Смоленская площадь, дом 6, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что в 23:30 в помещении магазина по указанному адресу неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, контролеру торгового зала, открыто похитил товар, скрылся. Материальный ущерб составил 17297 рублей. В 23:55 по адресу: улица Новый Арбат, дом 7, задержан неработающий 1989 года рождения, который изобличен в совершении данного преступления», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».