РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В поселении Малаховка подмосковных Люберец в субботу наградили победителей семейного шахматного турнира, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В субботу, 6 января, в Малаховке на ФОКе «Труд» состоялся турнир шахматных семей. Всего в турнире приняло участие 40 шахматистов. Все призеры турнира получили памятные награды». - сказал Ружицкий.

В турнире мальчиков первое место занял Павел Артемов, второе - Артем Сидоров , а третье - Газиибрагим Буграев. В турнире взрослых, в которых участвовали папы и дедушки, победил Иван Копылов, второе место получил Левик Гукасян, третье - Андрей Афанасов.

В женском турнире победительницей стала Светлана Копылова, на втором месте - Елена Калачева, третье место у Натальи Сидоровой.

В командном зачете в итоге победила семья Копыловых, на втором месте - семья Сидоровых, на третьем месте - семья Торф.

«Приглашаем любителей шахмат в ФОК «Труд» и желаем всем дальнейших успехов. С наступающим Рождеством», - заключил глава горокруга.