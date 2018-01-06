РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В подмосковных Люберцах около 57 тысяч человек принимали участие в 211 молодежных и подростковых мероприятиях в 2017 году, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы около 57 тысяч человек приняли участие в молодежных и подростковых мероприятиях в 2017 году. Всего было проведено 211 таких мероприятий», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что также в Люберцах 170 человек стали членами движения «Юнармия».