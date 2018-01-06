РИАМО - 6 янв. На улице Кузнецкий Мост в Москве неизвестный избил прохожего, пострадавший госпитализирован в реанимацию с тяжелыми травмами головы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 5 января в 04:44 на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним от дома №7 по улице Кузнецкий Мост нарядом скорой помощи мужчины с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени тяжести, переломом костей основания черепа. Пострадавший госпитализирован в реанимацию.

«Установлено, что в 02:30 по указанному адресу неизвестный при неустановленных обстоятельствах причинил пострадавшему телесные повреждения, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.