РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 6 янв. В подмосковных Люберцах 115 наиболее нуждающимся семьям вручили коляски, игрушки и детские вещи в 2017 году, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы на постоянной основе в 2017 году проводилась индивидуальная профилактическая работа в отношении 307 подростков из 216 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 115 наиболее нуждающимся семьям в 2017 году вручили коляски, детские вещи и игрушки», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что более 170 детей из неблагополучных семей получили подарки к праздникам.

По его словам, в ходе 22 рейдов в городском округе были проверены 413 семей.

«Проводим работу и с благополучными семьями. Более 34 тысяч учащихся приняли участие в 17 профилактических днях в образовательных учреждениях», - подчеркнул Ружицкий.

Летом 46 детей из малообеспеченных семей регулярно питались в кафе и ресторанах на благотворительной основе, заключил глава горокруга.