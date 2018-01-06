РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. Хоккейный клуб «Витязь» из подмосковного Подольска проиграл хоккейному клубу ЦСКА из Москвы на домашнем льду со счетом 0:7, сообщается на сайте ХК «Витязь».

По данным календаря матчей, опубликованного на сайте, ХК «Витязь» 5 января играл с хоккейным клубом ЦСКА из Москвы на домашнем льду. Игра проходила в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Ледовом дворце «Витязь» Подольска и началась в 17:00. До этого «Витязи» встречались со столичными армейцами в Москве и победили 3:1. Учитывая два домашних поражения подряд – от «Магнитки» 1:4 и от «Витязя» 1:3, эта победа для красно-синих была крайне необходима.

В команде ЦСКА отличились Сергей Андронов (3 минута), Михаил Григоренко (9, 17, 43 минуты), Игорь Ожиганов (30 минута), Кирилл Петров (35 минута), Иван Телегин (56 минута).

После матча ЦСКА занимает второе место в Западной конференции со 109 очками, «Витязь» - 11-е (54 очка).

В следующем матче 9 января «Витязь» примет тольяттинскую «Ладу».